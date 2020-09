Seggio al Senato conteso, accolto il ricorso di Lotito (Di giovedì 24 settembre 2020) La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha accolto il ricorso di Claudio Lotito contro l’elezione a Palazzo Madama di Vincenzo Carbone. La giunta, ha spiegato il presidente Maurizio Gasparri, ha deliberato di “proporre al Senato l’annullamento dell’elezione di Carbone nella regione Campania”. La parola passa quindi all’Aula di Palazzo Madama. Secondo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari delhaildi Claudiocontro l’elezione a Palazzo Madama di Vincenzo Carbone. La giunta, ha spiegato il presidente Maurizio Gasparri, ha deliberato di “proporre all’annullamento dell’elezione di Carbone nella regione Campania”. La parola passa quindi all’Aula di Palazzo Madama. Secondo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

