SCUOLE CHIUSE DOMANI | ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE

Il maltempo resiste sull'Italia con temporali anche violenti e la situazione peggiorerà nelle prossime ore tanto che il Dipartimento della Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per sette regioni e gialla per gran parte della penisola. A causa dell'ondata di maltempo diversi Comuni hanno deciso di tenere le SCUOLE CHIUSE DOMANI, venerdì 25 settembre. L'anno scolastico appena iniziato dopo la lunga pausa causata dalla pandemia di Coronavirus è costretto quindi a subire un primo stop a causa del maltempo. Resteranno CHIUSE DOMANI dopo il primo giorno di riapertura le SCUOLE di Napoli a causa dell'allerta meteo arancione. Il sindaco Luigi De Magistris ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura per tutte le scuole.

L’anno scolastico è iniziato soltanto da pochi giorni ma già arrivano in diverse parti d’Italia i primi provvedimenti di “scuole chiuse” a seguito del maltempo. Alla luce dell’allerta meteo diramata ...

