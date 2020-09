Scuola: oggi le ultime riaperture, nel weekend già le prime proteste (Di giovedì 24 settembre 2020) Rientro a Scuola e igiene: 7 consigli per una ripartenza in sicurezza sfoglia la gallery Si completa questa mattina, giovedì 24 settembre, la riapertura della Scuola in tutto il Paese. I problemi sono ancora tanti, soprattutto per quanto riguarda lil temuto arrivo della seconda ondata, mancano risposte ancora e i contagi tra docenti, studenti e personale, bloccano e continuano a bloccare, numerose scuole, con la conseguente quarantena per diverse persone. Ma il mondo scolastico ha comunque lentamente intrapreso la strada del ritorno verso la normalità. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Rientro ae igiene: 7 consigli per una ripartenza in sicurezza sfoglia la gallery Si completa questa mattina, giovedì 24 settembre, la riapertura dellain tutto il Paese. I problemi sono ancora tanti, soprattutto per quanto riguarda lil temuto arrivo della seconda ondata, mancano risposte ancora e i contagi tra docenti, studenti e personale, bloccano e continuano a bloccare, numerose scuole, con la conseguente quarantena per diverse persone. Ma il mondo scolastico ha comunque lentamente intrapreso la strada del ritorno verso la normalità. ...

Oggi la scuola riparte di nuovo e iniziano tre giorni di scioperi e manifestazioni

Scuola al via in Puglia, ingressi differenziati e mascherine

Comunque non per tutti gli alunni pugliesi quello di oggi sarà il primo giorno di scuola, ma sicuramente tutti saranno in classe lunedì prossimo. (ANSA).

Primo giorno di scuola in Abruzzo: “Istituzioni saranno vicine agli studenti e ai docenti”

TERAMO – Si torna in classe, oggi 24 settembre, in tutta Italia. Anche in Abruzzo dove inizialmente le scuole dovevano riaprire il 14 settembre come nelle Marche ma dalla Regione era stato deciso lo ...

TERAMO – Si torna in classe, oggi 24 settembre, in tutta Italia. Anche in Abruzzo dove inizialmente le scuole dovevano riaprire il 14 settembre come nelle Marche ma dalla Regione era stato deciso lo ...