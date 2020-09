Scuola, la ripresa al tempo del Covid: in classe a Casal di Principe, a Teano ad ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiL’emergenza Covid condiziona la ripresa delle scuole, anche se per situazioni quasi simili, le soluzioni adottate sono state agli antipodi. Così mentre a Teano, comune colpito qualche settimana fa da un minifocolaio e oggi quasi Covid-free (due gli attuali positivi), il sindaco Dino D’Andrea ha disposto la riapertura degli istituti il 7 ottobre prossimo per sanificare tutti i plessi e praticare test rapidi a docenti e alunni – “l’ho fatto per tutelare la salute pubblica ed evitare i doppi turni” si è giustificato – a Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa le scuole hanno riaperto, con l’eccezione di quelle che hanno ospitato seggi (riapriranno nei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020)di lettura: 2 minutiL’emergenzacondiziona ladelle scuole, anche se per situazioni quasi simili, le soluzioni adottate sono state agli antipodi. Così mentre a, comune colpito qualche settimana fa da un minifocolaio e oggi quasi-free (due gli attuali positivi), il sindaco Dino D’Andrea ha disposto la riapertura degli istituti il 7prossimo per sanificare tutti i plessi e praticare test rapidi a docenti e alunni – “l’ho fatto per tutelare la salute pubblica ed evitare i doppi turni” si è giustificato – adie San Cipriano d’Aversa le scuole hanno riaperto, con l’eccezione di quelle che hanno ospitato seggi (riapriranno nei ...

