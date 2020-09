Sciopero Serie C, il Palermo attende: allenamenti regolari, la trasferta è già organizzata. Le ultime (Di giovedì 24 settembre 2020) Prosegue il braccio di ferro tra Assocalciatori e Lega Pro.La prima giornata del campionato di Serie C potrebbe non disputarsi a causa dello Sciopero indetto nei giorni scorsi dall'AIC a causa delle liste bloccate a 22. La rottura, però, non sembra del tutto insanabile. Nelle prossime ore, infatti, la FIGC proverà a mediare fra le parti e trovare una sorta di compromesso. La chiave, dunque, potrebbe essere un allargamento a 25 giocatori. Una data, quella di oggi, "decisiva per il dentro o fuori", mentre "tra i club inizia a serpeggiare qualche malumore", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'.Ma "non è il caso del Palermo". Il club di viale del Fante, "che ha adottato una linea attendista e vuole aspettare un'eventuale riconciliazione tra le parti", sia dal punto di vista tecnico, sia sul piano ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Prosegue il braccio di ferro tra Assocalciatori e Lega Pro.La prima giornata del campionato diC potrebbe non disputarsi a causa delloindetto nei giorni scorsi dall'AIC a causa delle liste bloccate a 22. La rottura, però, non sembra del tutto insanabile. Nelle prossime ore, infatti, la FIGC proverà a mediare fra le parti e trovare una sorta di compromesso. La chiave, dunque, potrebbe essere un allargamento a 25 giocatori. Una data, quella di oggi, "decisiva per il dentro o fuori", mentre "tra i club inizia a serpeggiare qualche malumore", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'.Ma "non è il caso del". Il club di viale del Fante, "che ha adottato una linea attendista e vuole aspettare un'eventuale riconciliazione tra le parti", sia dal punto di vista tecnico, sia sul piano ...

WiAnselmo : Sciopero #SerieC, il #Palermo attende: allenamenti regolari, la trasferta è già organizzata. Le ultime - Mediagol : Sciopero #SerieC, il #Palermo attende: allenamenti regolari, la trasferta è già organizzata. Le ultime - tifosipalermoit : Sciopero: pericolo crumiri. Il fronte dei calciatori è compatto, ma alcuni presidenti vogliono giocare. Il Palermo… - restodelcalcio : Serie C, dura replica di Ghirelli all’avv. Calcagno: dal protocollo alla modifica delle liste. Lo sciopero… - ArtyomBykov3 : @junews24com Hai scritto ieri che c'è uno sciopero in Serie C? -