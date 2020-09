Scene apocalittiche in Russia, uccelli cadono dal cielo: dozzine di volatili stramazzano a terra [FOTO E VIDEO] (Di giovedì 24 settembre 2020) Sui social media sono scoppiate le ormai consuete teorie complottistiche dopo che FOTO e VIDEO pubblicati online hanno mostrato una strada russa disseminata di carcasse di uccelli. L’incidente è avvenuto a Balakovo, città della Russia nota per la sua grande centrale nucleare. Secondo un post sulla pagina del social network russo VK, i residenti della città, nella regione di Saratov, a circa 1.000 km a sud di Mosca, si sono ritrovati una strada piena di dozzine di uccelli morti. Nei commenti sui social, la gente del posto si è affrettata a suggerire una serie di ragioni per cui un numero così elevato di uccelli fosse caduto a terra. Mentre alcuni hanno indicato fenomeni naturali, come forti venti o la ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Sui social media sono scoppiate le ormai consuete teorie complottistiche dopo chepubblicati online hanno mostrato una strada russa disseminata di carcasse di. L’incidente è avvenuto a Balakovo, città dellanota per la sua grande centrale nucleare. Secondo un post sulla pagina del social network russo VK, i residenti della città, nella regione di Saratov, a circa 1.000 km a sud di Mosca, si sono ritrovati una strada piena didimorti. Nei commenti sui social, la gente del posto si è affrettata a suggerire una serie di ragioni per cui un numero così elevato difosse caduto a. Mentre alcuni hanno indicato fenomeni naturali, come forti venti o la ...

sirio_anna : RT @tweetnewsit: Scene semi apocalittiche addirittura un alligatore nuota indisturbato per le strade - perrero_s : RT @tweetnewsit: Scene semi apocalittiche addirittura un alligatore nuota indisturbato per le strade - tweetnewsit : Scene semi apocalittiche addirittura un alligatore nuota indisturbato per le strade - exotronomy : @MAPOFJUNGHOSEOK allora... va bene?? non immagino più scene apocalittiche -

Ultime Notizie dalla rete : Scene apocalittiche Scene apocalittiche in Russia, uccelli cadono dal cielo: dozzine di volatili stramazzano a terra [FOTO E V ... Meteo Web Incendi in California, su San Francisco un cielo apocalittico tinto d’arancione, come in «Blade Runner 2049»

Le immagini drammatiche che provengono da San Francisco richiamano alla mente le scene di grande impatto visivo del film «Blade Runner 2049», sequel del primo capitolo del mitico film diretto da Ridle ...

Le immagini drammatiche che provengono da San Francisco richiamano alla mente le scene di grande impatto visivo del film «Blade Runner 2049», sequel del primo capitolo del mitico film diretto da Ridle ...