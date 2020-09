Samsung Galaxy S20 FE | è ufficiale | Specifiche e prezzi

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 settembre 2020)presenta ufficialmente il suo nuovo top di gammaS20 FE, con Snapdragon 865 e aggiornamenti garantiti per 3 anni. Andiamo a scoprirlo insieme Presentato ufficialmente nella giornata di ieri ilS20 FE, il “primo” di una nuova linea Fan Edition che a detta didiverrà annuale. Ma dove sono le differenze con la serie standard? Principalmente nella filosofia dietro lo smartphone, che non punta più ad essere il top in ogni comparto, bensì ricerca le caratteristiche essenziali della gamma in favore di un prezzo più competitivo. Per farla breve, una variante molto simile alla Lite dello scorso anno. ConS20 FE dovremo quindi far fronte ad alcune rinunce, fotocamere, memorie e qualità costruttiva ...