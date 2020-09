Salvini non è più solo: arriva la segreteria politica della Lega (Di giovedì 24 settembre 2020) Salvini non è più il solo a decidere nella Lega ieri ha annunciato che sarà affiancato da una segreteria politica con dei dipartimenti. Non sarà un vero e proprio affiancamento alla guida della Lega, ma il partito è orientato a creare una catena di comando più efficace, puntando a una struttura di raccordo tra il leader e i capi dipartimento, nominati negli scorsi mesi. Spiega il Corriere La spallata al governo non c’è stata. E adesso nel centrodestra è resa dei conti. Obiettivo preferito di accuse e distinguo, fuori e dentro la Lega, Matteo Salvini. In testa alla rivolta contro l’ex vicepremier, Giovanni Toti e Mara Carfagna («è finito il quinquennio ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020)non è più ila decidere nellaieri ha annunciato che sarà affiancato da unacon dei dipartimenti. Non sarà un vero e proprio affiancamento alla guida, ma il partito è orientato a creare una catena di comando più efficace, puntando a una struttura di raccordo tra il leader e i capi dipartimento, nominati negli scorsi mesi. Spiega il Corriere La spallata al governo non c’è stata. E adesso nel centrodestra è resa dei conti. Obiettivo preferito di accuse e distinguo, fuori e dentro la, Matteo. In testa alla rivolta contro l’ex vicepremier, Giovanni Toti e Mara Carfagna («è finito il quinquennio ...

matteosalvinimi : #Salvini:'Ha vinto il governo'? Evidentemente allora i marchigiani, i valdostani, i veneti non esistono. In Liguria… - matteosalvinimi : #Salvini: Sfido chiunque a trovare una riforma fatta nell’ultimo anno da questo governo su tasse, Giustizia, Lavoro… - Capezzone : Consigli non richiesti, da osservatore. Se la reazione di alcuni, nel cdx, è attaccare Salvini e accentuare le diff… - Mariang15709842 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Puglia e Campania. Ricorderete che ho provato a spiegare ai nostri amici che campani e pugliesi ci chiedevan… - livornosilega : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Per le comunali dell'anno prossimo, visto che si vota a Milano, Roma, Torino, Napoli, bisogna fare tesoro di… -