Salmone affumicato ritirato dai negozi: "Possibile rischio microbiologico per Listeria" (Di giovedì 24 settembre 2020) Lotto di Salmone affumicato richiamato dai negozi italiani per Possibile rischio microbiologico: a diffondere l'avviso del richiamo è il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.Il prodotto interessato è il Salmone Selvaggio Sockeye affumicato, segnalato per la Possibile presenza di Listeria monocytogenes attraverso il sistema di allerta rapido Rasff (2020.3791). Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 19152282 e la data di scadenza 16/10/2020.Il Salmone affumicato richiamato è stato prodotto da Polar

