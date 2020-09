Salerno | maltrattamenti in famiglia | giovane arrestato dalla Polizia

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli agenti delladi Stato hannoun, responsabile diinnei confronti della madre e del fratello minore. In particolare, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel primo pomeriggio di ieri, sono intervenuti nel quartiere di Pastena, a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna aggredita dal figlio e già vittima di violenza di genere. Il personale operante entrato nella casa per sedare la lite ha accertato che I.A.V., di anni 22, aveva avuto poco prima una violenta discussione per futili motivi con il fratello minore. Nell’occasione, ilsi era scagliato contro il televisore danneggiandolo con un pugno; sempre ...

