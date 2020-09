S N Notaresco | parla Mister Epifani | “Abbiamo fatto qualcosa di storico”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) All’indomani della clamorosa, ma allo stesso tempo, meritata vittoria contro il Catania di Giuseppe Raffaele, il tecnico del S.N., Massimoha rilasciato a Metropolitan Magazine una breve, ma piacevole intervista in cui ha espresso la gioia di tutto un ambiente, quello abruzzese, che dopo aver battuto in rimonta per 1-2 i più quotati siciliani nel primo turno di Coppa Italia, si appresta ad iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino nel girone F di Serie D. L’intento dei rossoblu è quello di battere il Pineto per poi affrontare il Pescara, prossimo avversario di coppa, con la grinta e la cattiveria di chi sa che anche contro i delfini il risultato è possibile. Sognare in fondo non costa nulla. Questo l’intervento diai nostri ...