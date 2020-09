Rugby | ripartono gli allenamenti per gli atleti dell’Asd Dragoni Sanniti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCalvi (Bn) – Mercoledì 23 settembre glidella seniores e dell’under 18 dell’Asdsono tornati in campo al comunale di Calvi. La società sportiva, per ripartire in piena sicurezza, ha atteso le indicazioni della Fir – Federazione italiana– che il 15 settembre ha pubblicato il protocollo per l’organizzazione deglie fissato le regole da seguire anche all’esterno del rettangolo di gioco e al termine dell’attività fisica. Nel rispetto delle norme, ad esempio, all’ingresso della struttura sarà misurata la temperatura a ogni atleta, allenatore e dirigente attraverso un termoscanner, e in caso di rilevazioni superiori a 37,5 gradi ...