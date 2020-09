Roma, si complica la questione Smalling. L'alternativa è Marcao (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 settembre 2020- Chris Smalling è sempre più lontano dalla Roma . Nonostante la forte volontà del giocatore di ritornare in Italia dopo un anno in prestito, i giallorossi non sono ancora ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020), 24 settembre 2020- Chris; sempre più lontano dalla. Nonostante la forte volontà del giocatore di ritornare in Italia dopo un anno in prestito, i giallorossi non sono ancora ...

Sprint Psg-Liverpool per Koulibaly, stallo per Skriniar al Tottenham

All'Inter è stato offerto Smalling, per il qual è diventato complicato il ritorno a Roma: la società giallorossa non intende alzare l'offerta allo United di 12 milioni. Dall'Inter andrà via anche ...

