Roma, non rispettato protocollo Covid: 7mila euro di multa, inibiti Fienga e Manara (Di giovedì 24 settembre 2020) La sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha condannato la Roma ad una ammenda di settemila euro, oltre all’inibizione per trenta giorni all’amministratore delegato Guido Fienga e per venti giorni al medico Massimo Manara. Il club giallorosso è ritenuto colpevole di non aver rispettato i protocolli anti-Covid: i fatti contestati risalgono a Roma-Napoli dello scorso campionato. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) La sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha condannato laad una ammenda di settemila, oltre all’inibizione per trenta giorni all’amministratore delegato Guidoe per venti giorni al medico Massimo. Il club giallorosso è ritenuto colpevole di non averi protocolli anti-: i fatti contestati risalgono a-Napoli dello scorso campionato.

