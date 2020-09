Roma, il Barcellona su Dzeko: spunta il like del bosniaco (Di giovedì 24 settembre 2020) Non finiscono i rumors di mercato su Edin Dzeko. Dopo il mancato approdo alla Juventus per dei problemi della Roma in merito alla trattativa di Milik, il centravanti bosniaco è rimasto alla corte di Paulo Fonseca, ma potrebbe esserci un nuovo corteggiatore. Secondo quanto riporta Transfermarkt, il Barcellona è alla ricerca di un sostituto di Luis Suarez, appena passato all’Atletico Madrid, e sarebbe interessato al bomber giallorosso. Ad alimentare le voci di mercato è stato lo stesso Dzeko che ha messo ‘like’ sul post Instagram del noto portale online. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Non finiscono i rumors di mercato su Edin. Dopo il mancato approdo alla Juventus per dei problemi dellain merito alla trattativa di Milik, il centravantiè rimasto alla corte di Paulo Fonseca, ma potrebbe esserci un nuovo corteggiatore. Secondo quanto riporta Transfermarkt, ilè alla ricerca di un sostituto di Luis Suarez, appena passato all’Atletico Madrid, e sarebbe interessato al bomber giallorosso. Ad alimentare le voci di mercato è stato lo stessoche ha messo ‘’ sul post Instagram del noto portale online.

