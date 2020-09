Roberto Burioni | “Il mondo ci guarda con ammirazione e ha ragione a farlo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Ilcicon, e ha. In primavera con le nostre sole forze siamo usciti da una situazione disperata”. A parlare è il virologosu Twitter, allegando un articolo pubblicato su Foreignpolicy.com che loda il nostro Paese per i risultati ottenuti contro Covid-19. “Ecco come gli italiani hanno strappato la salute alle fauci della morte”, è il titolo dell’articolo.Ilcicon, e ha. In primavera con le nostre sole forze siamo usciti da una situazione disperata. https://t.co/PXe5NJ6Asr—...