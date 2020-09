Roberta Lombardi (M5s) sgancia la bomba contro Virginia Raggi: “I romani non la rivoteranno” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Vorrei che il Movimento completasse quello che ha iniziato in questi 5 anni di governo di Roma, tornando vittorioso in Campidoglio una seconda volta. Ma per come vivo io la città, credo che Raggi non sia una candidata vincente. È un discorso pragmatico, non personale”. Così Roberta Lombardi, in un’intervista a La Stampa. Una dichiarazione che affossa decisamente le ambizioni della sindaca di Roma. “Mi piacerebbe fare la governatrice della Regione Lazio – prosegue il big pentastellato – mi sono già candidata presidente. Certe cose però andrebbero prima condivise con le persone che si vogliono coinvolgere in certi progetti”. Roberta Lombardi: “Il M5s è terrorizzato dai cambiamenti” Ma Roberta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) “Vorrei che il Movimento completasse quello che ha iniziato in questi 5 anni di governo di Roma, tornando vittorioso in Campidoglio una seconda volta. Ma per come vivo io la città, credo chenon sia una candidata vincente. È un discorso pragmatico, non personale”. Così, in un’intervista a La Stampa. Una dichiarazione che affossa decisamente le ambizioni della sindaca di Roma. “Mi piacerebbe fare la governatrice della Regione Lazio – prosegue il big pentastellato – mi sono già candidata presidente. Certe cose però andrebbero prima condivise con le persone che si vogliono coinvolgere in certi progetti”.: “Il M5s è terrorizzato dai cambiamenti” Ma...

