Robert Pattinson: il suo accento ne Le strade del male è "Un lavoro affascinante" secondo un esperto (Di giovedì 24 settembre 2020) Robert Pattinson ha conquistato gli utenti Netflix con l'accento del suo personaggio nel film Le strade del male, promosso anche dal dialect coach Erik Singer. L'accento del personaggio di Robert Pattinson nel film Netflix Le strade del male, è stato promosso da Erik Singer, tra i maggiori dialect coach di Hollywood, che ha definito "interessante" il lavoro svolto dall'attore britannico e gli ha rivolto una piccola critica su una scena in particolare. Durante la prima settimana di uscita su Netflix, Le strade del male ha ottenuto numerosi consensi da parte degli abbonati alla piattaforma streaming, i quali hanno promosso la storia avvincente alla ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020)ha conquistato gli utenti Netflix con l'del suo personaggio nel film Ledel, promosso anche dal dialect coach Erik Singer. L'del personaggio dinel film Netflix Ledel; stato promosso da Erik Singer, tra i maggiori dialect coach di Hollywood, che ha definito "interessante" ilsvolto dall'attore britannico e gli ha rivolto una piccola critica su una scena in particolare. Durante la prima settimana di uscita su Netflix, Ledelha ottenuto numerosi consensi da parte degli abbonati alla piattaforma streaming, i quali hanno promosso la storia avvincente alla ...

Robert Pattinson: "Dopo Harry Potter, ho deciso di imparare davvero a recitare"

Basterebbe la scena di incontro casuale tra Undine e Christoph, con quell’acquario che esplode in un caffè di Berlino, in una catastrofe accidentale nata da una distrazione, per fare di “Undine” un gr ...

The Batman: le riprese proseguiranno a ottobre a Chicago

Robert Pattinson, dopo essere stato trovato positivo al COVID-19 e aver trascorso i previsti 14 giorni in quarantena, è tornato al lavoro e, attualmente, la produzione sembra procedere senza ...

