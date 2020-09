Rivoluzione Lega: Salvini “affiancato” da una segreteria dopo il flop alle Regionali (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo ha annunciato con il sorriso sulle labbra, comodamente seduto sulle poltrone bianche di Porta a Porta: “Sì, ci sarà una segreteria politica. Io più delego, più son contento”. Parole che Matteo Salvini ha pronunciato senza scomporsi, anzi. E che però sono lo specchio del momento no di un leader che, dopo l’esito delle ultime Regionali, è stato “affiancato”. Per necessità programmatiche, dice lui: “Abbiamo creato dei Dipartimenti perché la società ha bisogno di risposte precise”. Perché da solo, suggeriscono invece i maligni, il Capitano continua clamorosoamente a far incagliare la nave sul più bello, sommando errori a errori. Un copione che, prima o poi, andava stracciato. Al momento ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo ha annunciato con il sorriso sulle labbra, comodamente seduto sulle poltrone bianche di Porta a Porta: “Sì, ci sarà unapolitica. Io più delego, più son contento”. Parole che Matteoha pronunciato senza scomporsi, anzi. E che però sono lo specchio del momento no di un leader che,l’esito delle ultime, è stato “affiancato”. Per necessità programmatiche, dice lui: “Abbiamo creato dei Dipartimenti perché la società ha bisogno di risposte precise”. Perché da solo, suggeriscono invece i maligni, il Capitano continua clamorosoamente a far incagliare la nave sul più bello, sommando errori a errori. Un copione che, prima o poi, andava stracciato. Al momento ...

