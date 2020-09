Riapertura stadi, Spadafora annuncia: “Nuovo protocollo da domani” (Di giovedì 24 settembre 2020) Novità davvero importanti per quanto riguarda la Riapertura degli stadi così come svelato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare per la questione della riaperture degli stadi alla Camera dei Deputati rispondendo in Question Time. Novità importanti che potrebbero arrivare proprio … L'articolo Riapertura stadi, Spadafora annuncia: “Nuovo protocollo da domani” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 settembre 2020) Novità davvero importanti per quanto riguarda ladeglicosì come svelato dal Ministro dello Sport VincenzoIl ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo, è tornato a parlare per la questione della riaperture deglialla Camera dei Deputati rispondendo in Question Time. Novità importanti che potrebbero arrivare proprio … L'articolo: “Nuovoda domani” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ItaliaViva : Il nostro impegno anche per lo sport. Oggi alla Camera Question Time con @FerriCosimo e @lucianonobili sulla riaper… - DiMarzio : Ok del Governo, accolta la richiesta delle Regioni: 1000 persone ammesse negli stadi | #SerieA - fattoquotidiano : Riapertura degli stadi, Miozzo (Cts): “Una follia aprire a più di mille persone. Si rischiano le conseguenze delle… - FcInterNewsit : GdS - La Serie A corre verso una riapertura più ampia degli stadi da inizio ottobre: i dettagli - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Spadafora: 'Venerdì al CTS protocollo per riapertura stadi' -