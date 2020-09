Riapertura Stadi | le Regioni | ' Mascherina e 25% della capienza'

(Di giovedì 24 settembre 2020) Lehanno approvato il documento di proposta al Governo con le linee guida per ladegli, fino a un massimo del 25%dell'impianto. Lo ha annunciato il ...

DiMarzio : Ok del Governo, accolta la richiesta delle Regioni: 1000 persone ammesse negli stadi | #SerieA - fattoquotidiano : Riapertura degli stadi, Miozzo (Cts): “Una follia aprire a più di mille persone. Si rischiano le conseguenze delle… - CalcioFinanza : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si schiera contro la riapertura degli stadi al 25% della capi… - sportli26181512 : Stadi, le linee guida delle Regioni: “Tutti con mascherina, 25% della capienza”. Ora palla al Governo: Stadi, le li… - Gazzetta_it : #Stadi, le #Regioni varano le linee guida: “Tifosi con #mascherina e 25% della capienza”. Palla al #Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Stadi

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport: “Oggi c’è un incontro importante tra le regioni. Verrà varato il nuov ...Roma-Juventus e Lazio-Inter di Serie A con mille tifosi allo stadio Olimpico. Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, ha firmato l’ordinanza per far accedere mille tifosi alle partite di Se ...