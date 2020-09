Riapertura stadi: “Evitiamo ‘effetto discoteca’: Serie B e Lega Pro senza pubblico non stanno in piedi” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Bene la decisione di riaprire gli stadi, ma bisogna evitare l’effetto discoteca, ossia la Riapertura di luoghi con alta densità che poi vengono chiusi subito dopo”. Così Ferruccio Taroni, presidente dell’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale DeLegati alla Sicurezza che raccoglie gli oltre trentamila steward e DeLegati alla Gestione Evento (Dge) di tutta Italia, in merito alle più recenti decisioni del governo sulla Riapertura degli stadi e dopo la prima giornata di Serie A. Mille tifosi – “La situazione è molto complessa – spiega Taroni – perché al momento è arrivata la decisione di aprire le strutture a mille tifosi. Ma mille tifosi a San Siro non possono avere lo stesso ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “Bene la decisione di riaprire gli, ma bisogna evitare l’effetto discoteca, ossia ladi luoghi con alta densità che poi vengono chiusi subito dopo”. Così Ferruccio Taroni, presidente dell’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Deti alla Sicurezza che raccoglie gli oltre trentamila steward e Deti alla Gestione Evento (Dge) di tutta Italia, in merito alle più recenti decisioni del governo sulladeglie dopo la prima giornata diA. Mille tifosi – “La situazione è molto complessa – spiega Taroni – perché al momento è arrivata la decisione di aprire le strutture a mille tifosi. Ma mille tifosi a San Siro non possono avere lo stesso ...

ItaliaViva : Il nostro impegno anche per lo sport. Oggi alla Camera Question Time con @FerriCosimo e @lucianonobili sulla riaper… - DiMarzio : Ok del Governo, accolta la richiesta delle Regioni: 1000 persone ammesse negli stadi | #SerieA - fattoquotidiano : Riapertura degli stadi, Miozzo (Cts): “Una follia aprire a più di mille persone. Si rischiano le conseguenze delle… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato Nicola #Zingaretti ?? “Escludo la riapertura degli stadi adesso” ???? Le sue dichiarazioni #ASRoma - CesareDiCintio : Oggi dovrebbe essere approvato all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una riapertura… -