Riapertura scuole a Circello: “dolce” accoglienza dell’Amministrazione (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCircello (Bn) – Anche a Circello stamattina c’è stato l’avvio del nuovo anno scolastico. Amministrazione dirigente scolastico corpo docenti e personale scolastico in genere, nei mesi scorsi si sono attivati affinché tutto fosse pronto per la tanto attesa Riapertura delle scuole; organizzando in piena sinergia gli ambienti per renderli idonei alle nuove normative di sicurezza attivate per questo periodo di Emergenza Sanitaria. “Riaprire le scuole e essere riusciti a farlo nei termini previsti, per le nostre comunità diventa un segnale di speranza e ripresa, specialmente per i ragazzi delle scuole dell’obbligo che si sono trovati catapultati, in poco più di 24 ore, in una realtà totalmente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Anche astamattina c’è stato l’avvio del nuovo anno scolastico. Amministrazione dirigente scolastico corpo docenti e personale scolastico in genere, nei mesi scorsi si sono attivati affinché tutto fosse pronto per la tanto attesadelle; organizzando in piena sinergia gli ambienti per renderli idonei alle nuove normative di sicurezza attivate per questo periodo di Emergenza Sanitaria. “Riaprire lee essere riusciti a farlo nei termini previsti, per le nostre comunità diventa un segnale di speranza e ripresa, specialmente per i ragazzi delledell’obbligo che si sono trovati catapultati, in poco più di 24 ore, in una realtà totalmente ...

