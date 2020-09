Renato Zero racconta il suo ‘Zerosettanta – volume tre’: “Fare concerti in streaming? Sono contrario. È come il sesso senza preliminari” (Di giovedì 24 settembre 2020) A 70 anni Renato Zero non ci sta e tuona ancora una volta contro le case discografiche, le radio e i concerti in streaming. L’artista che ormai da qualche anno si autoproduce in nome della libertà artistica con la sua etichetta Tattica, ha deciso di festeggiare a suo modo il suo compleanno pubblicando il giorno stesso, il 30 settembre, il primo di 3 album di inediti “Zerosettanta – volume tre”. A fine ottobre e novembre arriveranno il capitolo due e il capitolo uno per un totale di 40 canzoni. Una piccola rivoluzione e follia discografica che solo un artista come Renato Zero poteva fare. Non importa se il primo singolo “L’angelo ferito”, uscito lo scorso 18 settembre, ha fatto storcere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) A 70 anninon ci sta e tuona ancora una volta contro le case discografiche, le radio e iin. L’artista che ormai da qualche anno si autoproduce in nome della libertà artistica con la sua etichetta Tattica, ha deciso di festeggiare a suo modo il suo compleanno pubblicando il giorno stesso, il 30 settembre, il primo di 3 album di inediti “settanta –tre”. A fine ottobre e novembre arriveranno il capitolo due e il capitolo uno per un totale di 40 canzoni. Una piccola rivoluzione e follia discografica che solo un artistapoteva fare. Non importa se il primo singolo “L’angelo ferito”, uscito lo scorso 18 settembre, ha fatto storcere il ...

HuffPostItalia : Renato Zero: 'Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non er… - repubblica : Renato Zero festeggia i 70: 'Anche con le piume mai stato un clown' - Ste_Gualdoni : RT @perchetendenza: 'Renato Zero': Per aver dichiarato che Achille Lauro si è affermato con poca spesa, mentre lui si è fatto 'un mazzo cos… - Raffipaffy : Mi dispiace tanto che Renato zero dica questo su ACHILLE lauro ma tanto e mi dispiace ancor di più per.come lo vedr… - ___coldplayer : RT @MassyScalinci: Se chiamata Clown Achille Lauro, si vede che siete sia bigotti che privi di competenze al riguardo. Achille Lauro ha svo… -