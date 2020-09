Renato Pozzetto oggi come sta? Era stato male, arrivano aggiornamenti (Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolo . Renato Pozzetto è stato male e per questo motivo il famosissimo attore era stato costretto ad annullare il suo spettacolo. oggi come sta? Si sono preoccupati davvero in tantissimi riguardo alle condizioni di salute di Renato Pozzetto, con il famosissimo attore che ormai tre anni fa era stato malissimo a ridosso di uno spettacolo teatrale … Leggi su youmovies (Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolo .toe per questo motivo il famosissimo attore erato costretto ad annullare il suo spettacolo.? Si sono preoccupati davvero in tantissimi riguardo alle condizioni di salute di, con il famosissimo attore che ormai tre anni fa erato malissimo a ridosso di uno spettacolo teatrale …

