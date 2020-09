Regolamento Milan-Bodø/Glimt: cosa succede in caso di pareggio nel 3° turno Europa League? (Di giovedì 24 settembre 2020) San Siro, tutto in novanta minuti e forse oltre. Il Milan ospita i norvegesi del Bodø/Glimt, primi in classifica in patria, in occasione del match del terzo turno preliminare di Europa League 2020/2021. Gara da dentro o fuori per i rossoneri che si presentano con un curriculum di tutto rispetto: la vittoria convincente contro il Bologna e l’altro successo contro lo Shamrock Rovers. Ma cosa succede in caso di pareggio nei 90′? Il Regolamento parla chiaro: spazio a due tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore. Una eventualità che per ovvi motivi la formazione di Pioli proverà ad evitare tra le porte chiuse di San Siro. La squadra ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) San Siro, tutto in novanta minuti e forse oltre. Ilospita i norvegesi del Bodø/, primi in classifica in patria, in occasione del match del terzopreliminare di2020/2021. Gara da dentro o fuori per i rossoneri che si presentano con un curriculum di tutto rispetto: la vittoria convincente contro il Bologna e l’altro successo contro lo Shamrock Rovers. Maindinei 90′? Ilparla chiaro: spazio a due tempi supplementari e, indi ulteriore parità, ai calci di rigore. Una eventualità che per ovvi motivi la formazione di Pioli proverà ad evitare tra le porte chiuse di San Siro. La squadra ...

