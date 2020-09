Regione Campania, ritorna l’obbligo di mascherina anche all’aperto, nuova ordinanza di De Luca (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo l’ultima ordinanza dell’Unità di Crisi, il recentemente riconfermato presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha ufficializzato una nuova ordinanza che obbliga la popolazione dell’intera Regione di utilizzare mascherine anche all’aperto, con decorrenza a partire dal 24 settembre fino al 4 ottobre. De Luca ha giustificato ufficialmente la decisione con la seguente dichiarazione: “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore“. La nuova ordinanza Il nuovo provvedimento è sintetizzato ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo l’ultimadell’Unità di Crisi, il recentemente riconfermato presidente dellaVincenzo Deha ufficializzato unache obbliga la popolazione dell’interadi utilizzare mascherineall’aperto, con decorrenza a partire dal 24 settembre fino al 4 ottobre. Deha giustificato ufficialmente la decisione con la seguente dichiarazione: “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore“. LaIl nuovo provvedimento è sintetizzato ...

