Regione Campania, nuova ordinanza di De Luca: obbligo mascherine tutto il giorno (Di giovedì 24 settembre 2020) Sul fronte Covid-19, non arrivano buone notizie dall'Europa e dal Mondo. Negli giorni, in particolare, la situazione è tornata ad essere preoccupante in alcune zone europee, con molti Paesi che ha registrato un incremento importante dei nuovi contagi in un solo giorno. Anche in Italia, nelle ultime settimane, vi è stata un impennata, con il numero dei contagi in aumento.

Da oggi obbligo mascherina all’aperto in Campania fino al 4 ottobre

