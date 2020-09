Regione Campania, Cna Salerno: “Cosa serve nel futuro dell’Artigianato” (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La vittoria alla presidenza della Regione Campania di Vincenzo De Luca rappresenta per il mondo dell’artigianato salernitano una riconferma importante che è di buon auspicio per completare il percorso innovativo, di rinnovamento e supporto, strategicamente già avviato nella precedente consiliatura”. È con queste parole che Lucio Ronca, Presidente della CNA Salerno, l’associazione che rappresenta l’Artigianato e le piccole e medie imprese dell’intero territorio provinciale, ha commentato la vittoria alle recenti elezioni regionali del presidente Vincenzo De Luca. Ronca, in rappresentanza degli artigiani salernitani che fanno parte della sigla datoriale, chiede al riconfermato vertice della Regione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “La vittoria alla presidenza delladi Vincenzo De Luca rappresenta per il mondo dell’artigianato salernitano una riconferma importante che è di buon auspicio per completare il percorso innovativo, di rinnovamento e supporto, strategicamente già avviato nella precedente consiliatura”. È con queste parole che Lucio Ronca, Presidente della CNA, l’associazione che rappresenta l’Artigianato e le piccole e medie imprese dell’intero territorio provinciale, ha commentato la vittoria alle recenti elezioni regionali del presidente Vincenzo De Luca. Ronca, in rappresentanza degli artigiani salernitani che fanno parte della sigla datoriale, chiede al riconfermato vertice della...

