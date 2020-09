Regionali | Morani | ' bene Pd ma disfatta Marche | serve nuovo gruppo dirigente' 2

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - Adesso, nelle, occorre ripartire "riconoscendo i nostri errori", "senza tentativi di rimozione di ciò che è accaduto e senza rimozione delle responsabilità. Sarebbe un errore una discussione tesa solo a rimpallarci responsabilità che, sottolineo, appartengono a tutti". "E' necessario - conclude - mettere in campo un, persone capaci di immaginare unmodello di sviluppo per lee unmodello socio/sanitario alla luce delle enormi trasformazioni intervenute negli ultimi anni: denatalità, invecchiamento della popolazione, abbandono delle aree interne. Ripartiamo dalle idee riconoscendo gli errori. Con umiltà".

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Dalle elezioni regionali, "il governo esce rafforzato" come anche il Partito democratico, ma nel quadro generalmente positivo c'è il caso delle Marche, dove il centrosinist ...ANCONA - Se bastasse per essere considerato un punto di partenza sarebbe già molto: Luca Ceriscioli e Valeria Mancinelli concordano su un punto. «La sconfitta non è un problema solo delle Marche ma di ...