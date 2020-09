Reggio Calabria, spesa e sport durante l’orario di lavoro: scoperti 15 dipendenti assenteisti all’Arsac. Il video delle “strisciate” del badge (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalla spesa nei supermercati a lunghe passeggiate e soste in locali pubblici. I dipendenti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (l’Arsac) si dedicavano finanche alle pratiche sportive durante l’orario di lavoro. In cinque sono finiti agli arresti domiciliari mentre altri per altri dieci il gip Carlo Alberto Indellicati ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione “Swipe” è scattata stamattina all’alba quando l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dagli agenti della sezione investigativa del commissariato di polizia di Gioia Tauro e della squadra mobile su richiesta del procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza e del pm Rocco Cosentino. Gli indagati sono tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Dallanei supermercati a lunghe passeggiate e soste in locali pubblici. Idell’Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (l’Arsac) si dedicavano finanche alle praticheivel’orario di. In cinque sono finiti agli arresti domiciliari mentre altri per altri dieci il gip Carlo Alberto Indellicati ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione “Swipe” è scattata stamattina all’alba quando l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dagli agenti della sezione investigativa del commissariato di polizia di Gioia Tauro e della squadra mobile su richiesta del procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza e del pm Rocco Cosentino. Gli indagati sono tutti ...

