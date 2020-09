Reggio Calabria, revocati gli arresti domiciliari all’ex direttrice del carcere. Sospensione per 12 mesi (Di giovedì 24 settembre 2020) Torna libera, o quasi, l’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria Maria Carmela Longo, arrestata il 25 agosto per concorso esterno con la ‘ndrangheta. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, Domenico Armaleo, che ha revocato gli arresti domiciliari sostituendoli con la Sospensione dal pubblico ufficio per 12 mesi. È stata accolta, quindi, l’istanza dell’avvocato Giacomo Iaria che aveva ottenuto il parere favorevole anche dei pm Stefano Musolino e Sabrina Fornaro. I due sostituti procuratori della Dda hanno coordinato l’inchiesta dalla quale è emerso che l’ex direttrice Longo (in servizio fino al giorno prima dell’arresto nella sezione femminile del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Torna libera, o quasi, l’exdeldiMaria Carmela Longo, arrestata il 25 agosto per concorso esterno con la ‘ndrangheta. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, Domenico Armaleo, che ha revocato glisostituendoli con ladal pubblico ufficio per 12. È stata accolta, quindi, l’istanza dell’avvocato Giacomo Iaria che aveva ottenuto il parere favorevole anche dei pm Stefano Musolino e Sabrina Fornaro. I due sostituti procuratori della Dda hanno coordinato l’inchiesta dalla quale è emerso che l’exLongo (in servizio fino al giorno prima dell’arresto nella sezione femminile del ...

