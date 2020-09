Rapina in casa a Lanciano: sconti di pena per la banda che aggredì i coniugi Martelli (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono passati due anni da quella terribile notte del 23 settembre 2018 quando, in una villetta di Lanciano, una banda composta di uomini romeni sequestrò e seviziò una coppia di coniugi per quello che poi si rivelò un misero bottino. I coniugi Martelli riportarono diverse lesioni, Carlo Martelli fu pestato violentemente mentre a sua moglie, Niva Bazzan, recisero una parte di orecchio. Tutta la banda era stata condannata lo scorso ottobre per Rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. Ora la decisione dei giudici della Corte d’Appello dell’Aquila ha cambiato tutto. Riduzione di pena ai Rapinatori Uno sconto di pena ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono passati due anni da quella terribile notte del 23 settembre 2018 quando, in una villetta di, unacomposta di uomini romeni sequestrò e seviziò una coppia diper quello che poi si rivelò un misero bottino. Iriportarono diverse lesioni, Carlofu pestato violentemente mentre a sua moglie, Niva Bazzan, recisero una parte di orecchio. Tutta laera stata condannata lo scorso ottobre perpluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. Ora la decisione dei giudici della Corte d’Appello dell’Aquila ha cambiato tutto. Riduzione diaitori Uno sconto di...

Adelmo72442493 : RT @gzibordi: Ohio. Bimbo bianco di 4 anni ammazzato e i suoi parenti feriti gravemente da un negro che entra in casa e gli spara ...non pe… - AvvCanu : Rapina violenta a casa di anziani: necessaria la custodia in carcere - BobToney65 : RT @gzibordi: Ohio. Bimbo bianco di 4 anni ammazzato e i suoi parenti feriti gravemente da un negro che entra in casa e gli spara ...non pe… - TommyBrain : RT @gzibordi: Ohio. Bimbo bianco di 4 anni ammazzato e i suoi parenti feriti gravemente da un negro che entra in casa e gli spara ...non pe… - IacobellisT : RT @gzibordi: Ohio. Bimbo bianco di 4 anni ammazzato e i suoi parenti feriti gravemente da un negro che entra in casa e gli spara ...non pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina casa Rapina in casa a Lanciano: sconti di pena per la banda che aggredì i coniugi Martelli Thesocialpost.it Lancia un oggetto contro una vettura per derubare l’automobilista: fermato 33enne per rapina impropria

AFRAGOLA – Nella mattinata del 24 settembre, in Afragola (NA), i carabinieri della Stazione di Gricignano d’Aversa (CE), hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato di D.M.V. di anni 33, provenient ...

Parma, rapinata all'uscita del bar in largo Otto marzo

La saracinesca del Nanì Bar di Largo Otto marzo oggi è abbassata. Natalia Berezina, titolare con il marito Igor dell’attività, sabato sera è stata vittima di una rapina a mano armata messa a segno da ...

AFRAGOLA – Nella mattinata del 24 settembre, in Afragola (NA), i carabinieri della Stazione di Gricignano d’Aversa (CE), hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato di D.M.V. di anni 33, provenient ...La saracinesca del Nanì Bar di Largo Otto marzo oggi è abbassata. Natalia Berezina, titolare con il marito Igor dell’attività, sabato sera è stata vittima di una rapina a mano armata messa a segno da ...