Ragazza si risveglia dal coma dopo aver ascoltato videomessaggio di Totti

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nove mesi di buio. Poi la svolta , arrivata con poche parole: 'Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te'. A fare la differenza per Ilenia Matilli,di 19 anni con la passione per il ...

Si risveglia dal coma grazie alla voce di Francesco Totti e ora chiede di incontrarlo. Protagonista della storia Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio ma tifosa della Roma. La ragazza è stata vittim ...Nove mesi di buio. Poi la svolta, arrivata con poche parole: "Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te". A fare la differenza per Ilenia Matilli, ragazza di 19 anni con la passione per il c ...