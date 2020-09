Questo puntino è comparso sul tuo telefono? Scopri cosa significa (Di giovedì 24 settembre 2020) Vi è mai capitato di vedere Questo puntino sul vostro telefono? Ecco cosa indica e come evitare che accada di nuovo. Viviamo in un mondo altamente tecnologico dove il telefono cellulare ricopre un ruolo chiave. Lo utilizziamo per fare qualunque cosa: trovare indirizzi, pagare on line, per la lista della spesa. Non possiamo definirlo semplicemente … L'articolo Questo puntino è comparso sul tuo telefono? Scopri cosa significa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Vi è mai capitato di vederesul vostro? Eccoindica e come evitare che accada di nuovo. Viviamo in un mondo altamente tecnologico dove ilcellulare ricopre un ruolo chiave. Lo utilizziamo per fare qualunque: trovare indirizzi, pagare on line, per la lista della spesa. Non possiamo definirlo semplicemente … L'articolosul tuoè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ishtar3000 : @autonomia_op @DiReddito ?? Quello è per tostarlo a puntino... ?? Per il giallo consiglio questo? ???? - AntoAli_ : @MetaErmal @ujkivetmuar Concerti che ci mancano tantissimo. Non vedo l'ora di tornare ad essere un puntino in uno s… - it_enjoysystem : Se compare questo puntino arancione, qualcuno sta ascoltando la tua telefonata Il puntino arancione in alto a destr… - mec_evanz : Attenti a questo puntino arancione: qualcuno sta ascoltando la telefonata - - MoricolaMorena : RT @Precarioillumi1: Sei paranoico? Sei paranoica? Hai mai visto questo puntino? -

Ultime Notizie dalla rete : Questo puntino Questo puntino è comparso sul tuo telefono? Scopri cosa significa CheDonna.it Alice Pagani, l'attrice di Baby, si trasforma e punta sul look no filter

Lentiggini che fanno capolino, occhi languidi, pelle candida e trasparente, e una punta di gloss che aggiunge un che di ammiccante, la nuova Alice Pagani inaugura una stagione di sé più dolce e sognan ...

Basket, finali Nba: un super-Herro stende Boston, Miami vede le Finals

ORLANDO - Notte magica quella di Orlando per Tyler Herro che a soli 20 anni entra nella storia della Nba diventando il miglior rookie degli ultimi 35 anni in una finale di Conference, con i suoi 37 pu ...

Lentiggini che fanno capolino, occhi languidi, pelle candida e trasparente, e una punta di gloss che aggiunge un che di ammiccante, la nuova Alice Pagani inaugura una stagione di sé più dolce e sognan ...ORLANDO - Notte magica quella di Orlando per Tyler Herro che a soli 20 anni entra nella storia della Nba diventando il miglior rookie degli ultimi 35 anni in una finale di Conference, con i suoi 37 pu ...