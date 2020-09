Quanto vale la Bundesliga | impatto dello 0 | 3% sul pil

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) ll calcio professionistico in Germania ha generato un valore aggiunto di 11 miliardi di euro, registrando una crescita esponenziale rispetto ai 7,9 miliardi della stagione 2013/14 e ai 5,1 miliardi del 2007/08. Con un incasso per l'erario statale di circa 3,7 miliardi Il comparto ha così contribuito per lo 0,3% del pil tedesco, trascinato da …