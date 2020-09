Qualificazioni Roland Garros 2020: Marcora si ritira, Bonzi accede al main-draw (Di giovedì 24 settembre 2020) Roberto Marcora non raggiungerà Lorenzo Giustino nel main-draw del Roland Garros 2020. Il tennista lombardo, infatti, ha deciso di ritirarsi dalle Qualificazioni, rinunciando al match decisivo per l’accesso al tabellone principale dell’Open di Francia contro Benjamin Bonzi. Il transalpino, dunque, stacca il pass senza giocare, mentre Marcora è costretto a tornare a casa proprio quando si trovava ad un passo dal grande obiettivo. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Robertonon raggiungerà Lorenzo Giustino neldel. Il tennista lombardo, infatti, ha deciso dirsi dalle, rinunciando al match decisivo per l’accesso al tabellone principale dell’Open di Francia contro Benjamin. Il transalpino, dunque, stacca il pass senza giocare, mentreè costretto a tornare a casa proprio quando si trovava ad un passo dal grande obiettivo.

sportface2016 : Qualificazioni #RolandGarros 2020: #Marcora si ritira, #Bonzi accede al main-draw - sportface2016 : Qualificazioni #RolandGarros, #Trevisan e #GattoMonticone al turno decisivo: out #DiGiuseppe - sportface2016 : Qualificazioni #RolandGarros 2020: #Giustino entra nel main-draw, #Brown superato in due set - sportface2016 : Pioggia al #RolandGarros, match di qualificazione al main draw interrotti - zazoomblog : Qualificazioni Roland Garros 2020: Errani al turno decisivo out Cocciaretto - #Qualificazioni #Roland #Garros #202… -