Qualificazioni Roland Garros 2020 | Errani al turno decisivo | out Cocciaretto

(Di giovedì 24 settembre 2020) Saraapproda aldelledel. La romagnola, ex top-5 ed ex finalista a Parigi nel 2012, ha avuto ragione sulla spagnola Eva Guerrero Alvarez con lo score di 6-4 6-1.è dunque ad un passo dal main draw e domani sfiderà la ceca Tereza Martincova, quarta favorita del seeding, per il ritorno tra le big in Francia. Niente da fare invece per Elisabettache cede di schianto alla giovane danese Clara Tauson con lo score di 6-1 6-2 dopo aver battuto all’esordio la russa Komardina.