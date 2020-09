Protezione Civile Lazio: da domattina allerta meteo Arancione per 36 ore (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdi’ 25 settembre 2020, e per le successive 24/36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Sempre dalla mattina di domani, e per le successive 24/36 ore, si prevedono inoltre venti forti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, mareggiate lungo le coste esposte.” “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdi’ 25 settembre 2020, e per le successive 24/36 ore, si prevedono sul: precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Sempre dalla mattina di domani, e per le successive 24/36 ore, si prevedono inoltre venti forti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, mareggiate lungo le coste esposte.” “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di ...

zaiapresidente : ?? Giulia Bonato, trevigiana, ha 10 anni. In questi mesi ha realizzato dei pupazzetti che ha venduto nel negozio di… - DPCgov : ?????#19settembre Al via nuova attività di ricerca delle #ecoballe nel golfo di Follonica. L'utilizzo del sonar conse… - pdnetwork : Tutte e tutti al voto. Perché libertà è partecipazione. Perché grazie alle istituzioni e ai volontari della Protez… - TgrSardegna : ??Allerta meteo in #Sardegna per venti di burrasca e temporali nel bollettino emesso dalla Protezione Civile della R… - ilmamilio : Maltempo, Protezione Civile Lazio: 'Allerta Meteo Arancione da domani mattina e per 36 ore'. Temporali e vento… -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi 24 settembre CalcioNapoli1926.it Allarme meteo (spostato) fino a domani notte

È stata emessa, dalla Protezione Civile regionale allerta meteo n.72 riguardante la giornata di Venerdì 25. Proseguiranno,infatti, nelle prime ore del mattino condizioni di tempo fortemente perturbato ...

Maltempo, allerta arancione da domani e per 36 ore

“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, vener ...

È stata emessa, dalla Protezione Civile regionale allerta meteo n.72 riguardante la giornata di Venerdì 25. Proseguiranno,infatti, nelle prime ore del mattino condizioni di tempo fortemente perturbato ...“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, vener ...