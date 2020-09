Proposta associazione Tevere Day | fiume sia patrimonio Unesco

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – Candidare ilall’. È lalanciata oggi dall’Day in occasione della presentazione della seconda giornata dedicata aldella Capitale che si terra’ il prossimo 4 ottobre. “È arrivato il momento dopo piu’ di due anni di lavoro di lanciare un progetto che ilmerita sicuramente: diventaredell’Umanita’”, ha detto il presidente Alberto Acciari oggi al Wegil, che in queste ore ospita il World tourism event, il Salone mondiale del turismo per i siti. “Sappiamo che e’ un lavoro lungo e difficile che attraversera’ diversi esami, ma sappiamo di avere una grande forza: il ...