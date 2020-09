Pronto il concorso straordinario per assumere 32 mila precari della scuola (Di giovedì 24 settembre 2020) Il tempo di definire gli ultimi dettagli e poi il concorso straordinario per assumere 32mila precari nella scuola potrà svolgersi. Atteso da due anni, già rinviato più volte, è riservato ai precari con almeno tre anni di anzianità, che, superata la prova, vedranno trasformato il loro contratto e potranno diventare di ruolo nelle scuole medie e superiori. Salvo imprevisti, agli inizi della settimana prossima - ad HuffPost risulta martedì - saranno pubblicate le date delle pre-selezioni. Sta per chiudersi, dunque, una vicenda nei mesi scorsi al centro di uno scontro tra i sindacati e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e un muro contro muro tra quest’ultima e i Cinquestelle da un lato e il Pd ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Il tempo di definire gli ultimi dettagli e poi ilper32nellapotrà svolgersi. Atteso da due anni, già rinviato più volte, è riservato aicon almeno tre anni di anzianità, che, superata la prova, vedranno trasformato il loro contratto e potranno diventare di ruolo nelle scuole medie e superiori. Salvo imprevisti, agli inizisettimana prossima - ad HuffPost risulta martedì - saranno pubblicate le date delle pre-selezioni. Sta per chiudersi, dunque, una vicenda nei mesi scorsi al centro di uno scontro tra i sindacati e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e un muro contro muro tra quest’ultima e i Cinquestelle da un lato e il Pd ...

