Progressi per Zanardi ma il quadro clinico resta complesso (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Alex Zanardi migliora ma la situazione resta complessa. A oltre un mese dall’ultimo bollettino medico, ecco arrivare un aggiornamento da parte del San Raffaele di Milano sulle condizioni del 53enne campione bolognese, in lotta per la vita dal 19 giugno quando, nei pressi di Pienza, perse il controllo della sua handbike e finì contro un camion. Trasferito a Milano il 24 luglio scorso, Zanardi – si legge – “sta affrontando un percorso di cure sub-intensive, predisposto da una equipe multidisciplinare coordinata dai professori Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, Mario Bussi, direttore di Otorinolaringoiatria, Sandro Iannaccone, direttore della Neuroriabilitazione, e Pietro Mortini, direttore della Neurochirurgia. Contemporaneamente è iniziato un ulteriore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Alexmigliora ma la situazionecomplessa. A oltre un mese dall’ultimo bollettino medico, ecco arrivare un aggiornamento da parte del San Raffaele di Milano sulle condizioni del 53enne campione bolognese, in lotta per la vita dal 19 giugno quando, nei pressi di Pienza, perse il controllo della sua handbike e finì contro un camion. Trasferito a Milano il 24 luglio scorso,– si legge – “sta affrontando un percorso di cure sub-intensive, predisposto da una equipe multidisciplinare coordinata dai professori Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, Mario Bussi, direttore di Otorinolaringoiatria, Sandro Iannaccone, direttore della Neuroriabilitazione, e Pietro Mortini, direttore della Neurochirurgia. Contemporaneamente è iniziato un ulteriore ...

nestquotidiano : Progressi per Zanardi ma il quadro clinico resta complesso - CorriereCitta : Progressi per Zanardi ma il quadro clinico resta complesso - tedeschivola : Mi ha detto che ha chiamato Giorgio dandoGli il Suo bene stare per andar via da solo A me non interessa molto anda… - goodingoodbye_ : Lunedì inizio il secondo anno di università, finalmente dopo aver sbagliato la prima volta e aver vissuto un anno d… - iColomboA : In migliaia di anni il cervello dell’uomo è rimasto quello: capace di cose meravigliose ma limitato nella gestione… -

Ultime Notizie dalla rete : Progressi per Progressi per Zanardi ma il quadro clinico resta complesso Il Cittadino on line Zanardi, nuove operazioni e inizio di riabilitazione

Vedi anche Altri sport Zanardi, parla il dottor Costa: "Reagisce agli stimoli visivi e sonori" IL COMUNICATO DEL" SAN RAFFAELE" "L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano informa che il signor Alex Zana ...

Zanardi: 'progressi significativi ma quadro complesso'

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Ci sono "progressi significativi" nelle condizioni di Alex Zanardi, a fronte dei quali"i medici ribadiscono, comunque, il permanere di un quadro clinico generale complesso, s ...

Vedi anche Altri sport Zanardi, parla il dottor Costa: "Reagisce agli stimoli visivi e sonori" IL COMUNICATO DEL" SAN RAFFAELE" "L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano informa che il signor Alex Zana ...(ANSA) - MILANO, 24 SET - Ci sono "progressi significativi" nelle condizioni di Alex Zanardi, a fronte dei quali"i medici ribadiscono, comunque, il permanere di un quadro clinico generale complesso, s ...