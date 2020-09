Primo sì del Senato, accolto il ricorso di Lotito per l'elezione a Palazzo Madama (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Il Primo punto lo aveva segnato ad agosto, quando la Giunta delle elezioni del Senato aveva espresso parere favorevole al suo ricorso. Oggi Claudio Lotito vede più vicina l'elezione a Senatore, ma la partita è ancora lunga e l'esito non è scontato. Il collegio presieduto da Maurizio Gasparri ha deciso di proporre all'Aula l'annullamento dell'elezione di Vincenzo Carbone, il Senatore eletto con Forza Italia in Campania e poi passato a luglio scorso nelle fila di Italia viva. L'Assemblea avrà l'ultima parola, ma si andrà al voto solo se almeno venti Senatori presenteranno un ordine del giorno per ribaltare la decisione della Giunta: se sarà approvato Carbone resterà al suo posto, se sarà ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Ilpunto lo aveva segnato ad agosto, quando la Giunta delle elezioni delaveva espresso parere favorevole al suo. Oggi Claudio Lotito vede più vicina l're, ma la partita è ancora lunga e l'esito non è scontato. Il collegio presieduto da Maurizio Gasparri ha deciso di proporre all'Aula l'annullamento dell'di Vincenzo Carbone, ilre eletto con Forza Italia in Campania e poi passato a luglio scorso nelle fila di Italia viva. L'Assemblea avrà l'ultima parola, ma si andrà al voto solo se almeno ventiri presenteranno un ordine del giorno per ribaltare la decisione della Giunta: se sarà approvato Carbone resterà al suo posto, se sarà ...

Per il patron della Lazio la partita non è ancora chiusa. La Giunta presieduta da Gasparri a favore dell'annullamento della proclamazione di Vincenzo Carbone (Iv): la decisione definitiva spetta all'A ...

L’U.S. Bitonto Calcio ufficializza che l’attaccante Giuseppe Genchi è un nuovo calciatore neroverde. Nato a Bari, classe ’85, Genchi proviene dal Taranto e arriva a Bitonto con un curriculum che ...

