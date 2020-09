Primo giorno di scuola in Puglia Salvo eccezioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Inizia l’anno scolastico 2020-2021 in Puglia. Salvo eccezioni, come quelle dei Comuni i cui sindaci hanmo emesso ordinanze per l’avvio lunedì prossimo, oggi gli studenti pugliesi tornano in classe o ci vanno per la prima volta. Orari di lezione, trasporti, distanziamento, numero e ruoli degli insegnanti, gestione della prevenzione anti Covid, fra le code che vengono messe alla prova oggi. Intanto è fondamentale iniziare. Buon anno scolastico a tutti. L'articolo Primo giorno di scuola in Puglia <small class="subtitle">Salvo eccezioni</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 24 settembre 2020) Inizia l’anno scolastico 2020-2021 in, come quelle dei Comuni i cui sindaci hanmo emesso ordinanze per l’avvio lunedì prossimo, oggi gli studenti pugliesi tornano in classe o ci vanno per la prima volta. Orari di lezione, trasporti, distanziamento, numero e ruoli degli insegnanti, gestione della prevenzione anti Covid, fra le code che vengono messe alla prova oggi. Intanto è fondamentale iniziare. Buon anno scolastico a tutti. L'articolodiin proviene da Noi Notizie..

Inter : ?? | INCONTRI Primo giorno, vecchi e nuovi amici! - Tg3web : Continua a salire, anche se lievemente, la curva dei contagi. 1640 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 20 vittime. Il m… - micheleemiliano : In Puglia oggi non è il primo giorno di autunno. È ancora primavera! Sento tutta la gioia e la responsabilità di qu… - annoiatoh24 : io che mi vesto bene solo il primo giorno - vodkabangtan_ : Mi sono appena svegliata e sono già stanca, buon primo giorno a me!! -

Ultime Notizie dalla rete : Primo giorno Scuola, il primo giorno in Abruzzo per 170mila studenti: "Un anno di sfide, distanziati ma uniti" Il Capoluogo Del Ghingaro si gode il super bis Già al lavoro per la nuova giunta

La vittoria è grande (seppure attesa) ma la scelta è di tenere il profilo basso. Così il giorno dopo la riconferma al primo turno di Giorgio Del Ghingaro sindaco, con il 54,2 per cento dei voti, nient ...

Speravo de morì prima, Pietro Castellitto è Francesco Totti nella prima immagine ufficiale

Prima a Trigoria non entrava, ora si, almeno in video. Significa che forse, Francesco Totti, là dentro potrò tornare defiitivamente dopo un anno di isolamento. Due giorni fa Totti si era espresso sul ...

La vittoria è grande (seppure attesa) ma la scelta è di tenere il profilo basso. Così il giorno dopo la riconferma al primo turno di Giorgio Del Ghingaro sindaco, con il 54,2 per cento dei voti, nient ...Prima a Trigoria non entrava, ora si, almeno in video. Significa che forse, Francesco Totti, là dentro potrò tornare defiitivamente dopo un anno di isolamento. Due giorni fa Totti si era espresso sul ...