Primo giorno di scuola a Teramo, gli auguri del sindaco D'Alberto (Di giovedì 24 settembre 2020) Teramo - Caro studente, caro insegnante, caro operatore scolastico, uso qui il singolare perché sento il bisogno di rivolgermi a ognuno e, non potendolo fare, ricorro a questa modalità invitandoti a considerare queste mie parole come scritte proprio per te, come se ci guardassimo negli occhi. Ricominciamo, insieme, dopo un anno interrotto e segnato dall’epidemia del Coronavirus. Ricominciamo grazie a ciascuno di voi, a voi donne e uomini della scuola che, assieme al personale sanitario, siete stati coloro che hanno fornito la risposta più esemplare nella fase più difficile della storia del nostro Paese; avete tenuto insieme il futuro di una comunità. Ora, nel giorno in cui ricomincia questo anno scolastico così diverso, voglio manifestarvi la mia vicinanza e garantirvi che sarò ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 settembre 2020)- Caro studente, caro insegnante, caro operatore scolastico, uso qui il singolare perché sento il bisogno di rivolgermi a ognuno e, non potendolo fare, ricorro a questa modalità invitandoti a considerare queste mie parole come scritte proprio per te, come se ci guardassimo negli occhi. Ricominciamo, insieme, dopo un anno interrotto e segnato dall’epidemia del Coronavirus. Ricominciamo grazie a ciascuno di voi, a voi donne e uomini dellache, assieme al personale sanitario, siete stati coloro che hanno fornito la risposta più esemplare nella fase più difficile della storia del nostro Paese; avete tenuto insieme il futuro di una comunità. Ora, nelin cui ricomincia questo anno scolastico così diverso, voglio manifestarvi la mia vicinanza e garantirvi che sarò ...

Inter : ?? | INCONTRI Primo giorno, vecchi e nuovi amici! - micheleemiliano : In Puglia oggi non è il primo giorno di autunno. È ancora primavera! Sento tutta la gioia e la responsabilità di qu… - LegaSalvini : IL BAMBINO CHE SEGUE OVUNQUE SALVINI: 'MATTEO VAI AVANTI, UN GIORNO VOGLIO ESSERE COME TE' - pilloledivolley : Supercoppa Italiana: è il giorno della gran finale! Alle 21:30 all’AGSM Forum di Verona ancora una volta Lube e Per… - Oznets12 : RT @Se23rex: Questo l’ho affermato e scritto sin dal primo giorno.. -

Ultime Notizie dalla rete : Primo giorno Primo giorno di scuola a Bari tra assembramenti sui marciapiedi e rebus tamponi Borderline24 - Il giornale di Bari Vandali spaccano le lapidi al cimitero. "Distrutta la tomba di mio padre"

All’interno del territorio comunale un fatto del genere era già avvenuto ma nella frazione di Gioiella i primi giorni di settembre. In quella circostanza vennero buttate giù due lapidi dove si ...

Scioperi, cattedre vuote, pochi bidelli Per la scuola è una falsa partenza

«Nei primi giorni di scuola si è registrato un vero e proprio caos nell’assegnazione delle supplenze» denuncia. «In Toscana, dove le supplenze da assegnare erano circa 15.000 e ad oggi ...

All’interno del territorio comunale un fatto del genere era già avvenuto ma nella frazione di Gioiella i primi giorni di settembre. In quella circostanza vennero buttate giù due lapidi dove si ...«Nei primi giorni di scuola si è registrato un vero e proprio caos nell’assegnazione delle supplenze» denuncia. «In Toscana, dove le supplenze da assegnare erano circa 15.000 e ad oggi ...