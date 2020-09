Primitivo di Manduria | “Vendemmia 2020 scarsa ma di ottima qualità”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Iniziata con 12 giorni di ritardo a causa di una primavera fredda e di una estate che ha tardato ad arrivare, la vendemmiadeldisi è appena conclusa regalando uve diqualità. A determinare la giusta maturazione ci ha pensato il nostro caldo, che anche grazie alla tramontana ed la scarsità di piogge ha impedito la formazione di peronospora e altre malattie del vigneto. “La resa è bassa di circa il 35-40% in meno rispetto all’annata precedente – spiega soddisfatto il presidente del Consorzio di Tutela Mauro di Maggio – ma il frutto è di eccellente qualità con un’alta concentrazione di zuccheri”. Sicuramente una vendemmia che sarà ricordata come una delle migliori. Si è iniziato dando spazio ...

