Prima viene messa all'angolo, poi il "raptus": Gregoraci-Petrelli, in piscina succede di tutto | Guarda (Di giovedì 24 settembre 2020) Ormai è una sorta di assedio, quello di Pierpaolo Petrelli nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Siamo ovviamente nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E chi segue il programma sa che l'ex "velino" di Striscia la Notizia, per l'ex di Flavio Briatore, ha sostanzialmente perso la testa. E non è del tutto non ricambiato. Insomma, il feeling tra i due è evidente e cresce di giorno in giorno. L'ultima prova? Arriva ancora una volta dalla piscina, dove i due si sono scambiati un bacio subacqueo "per gioco", che però tanto gioco alla fine non è sembrato. Ma qui si parla di altro, dell'assalto di Petrelli alla Gregoraci. Assalto che potete vedere qui sotto: Prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Ormai è una sorta di assedio, quello di Pierpaolonei confronti di Elisabetta. Siamo ovviamente nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E chi segue il programma sa che l'ex "velino" di Striscia la Notizia, per l'ex di Flavio Briatore, ha sostanzialmente perso la testa. E non è delnon ricambiato. Insomma, il feeling tra i due è evidente e cresce di giorno in giorno. L'ultima prova? Arriva ancora una volta dalla, dove i due si sono scambiati un bacio subacqueo "per gioco", che però tanto gioco alla fine non è sembrato. Ma qui si parla di altro, dell'assalto dialla. Assalto che potete vedere qui sotto:...

Tamponi veloci a studenti e docenti a Milano: meno code dopo i primi giorni di caos

Dopodiché si procede con la registrazione e viene eseguito il tampone. Il tutto dura poco meno di dieci minuti". Chi esegue il tampone prima delle 14.30 riceverà l'esito del test sul fascicolo ...

