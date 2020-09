Preservativi usati, lavati e rivenduti come nuovi: sequestro choc di 345mila profilattici (Di giovedì 24 settembre 2020) Rimodellavano usati per rimetterli sul mercato e rivenderli come nuovi. La scoperta choc è stata fatta dalla polizia in che ha sequestrato centinaia di migliaia di Preservativi usati che, secondo ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) Rimodellavanoper rimetterli sul mercato e rivenderli. La scopertaè stata fatta dalla polizia in che ha sequestrato centinaia di migliaia diche, secondo ...

fanpage : Una scoperta disgustosa - sonia0197 : Preservativi usati lavati e rivenduti come nuovi: maxi sequestro choc - notiziedelmondo : Una notizia a dir poco #disgustosa che arriva dal #Vietnam: 345.000 #preservativi usati venduti come nuovi. - Paola09853723 : RT @fanpage: Una scoperta disgustosa - davidedesario : Preservativi usati lavati e rivenduti come nuovi: maxi sequestro choc -

Ultime Notizie dalla rete : Preservativi usati Preservativi usati venivano lavati e rivenduti, la scoperta in un capannone in Vietnam Fanpage.it Preservativi usati lavati e rivenduti come nuovi: maxi sequestro choc

Rimodellavano profilattici usati per rimetterli sul mercato e rivenderli come nuovi. La scoperta choc è stata fatta dalla polizia in Vietnam che ha sequestrato centinaia di migliaia di preservativi ...

preservativi riciclati in vietnam 9

La polizia in Vietnam ha sequestrato 324.000 preservativi usati che venivano riciclati per essere venduti di nuovo. L'operazione è scattata in un magazzino nella provincia di Binh Duong, nel sud del V ...

Rimodellavano profilattici usati per rimetterli sul mercato e rivenderli come nuovi. La scoperta choc è stata fatta dalla polizia in Vietnam che ha sequestrato centinaia di migliaia di preservativi ...La polizia in Vietnam ha sequestrato 324.000 preservativi usati che venivano riciclati per essere venduti di nuovo. L'operazione è scattata in un magazzino nella provincia di Binh Duong, nel sud del V ...