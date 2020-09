Premi Nobel 2021, il “giallo” di Vladimir Putin candidato a quello per la Pace. Il Cremlino: “Non siamo stati noi. Se vince fantastico, sennò nessun problema” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Se il Premio Nobel per la Pace verrà assegnato a Putin, fantastico, se no, non è un problema“. Così il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha commentato in una nota ufficiale la notizia della nomina del presidente Vladimir Putin come candidato al Premio Nobel per la Pace 2021. “Voi tutti sapete che per questo Premio vengono nominate le più disparate persone e questa è un’iniziativa di coloro che hanno presentato la candidatura. In questo caso, dal suddetto scrittore”, ha aggiunto precisando che la nomina non è stata un’iniziativa del Cremlino e prendendone le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Se ilper laverrà assegnato a, se no, non è un problema“. Così il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha commentato in una nota ufficiale la notizia della nomina del presidentecomealper la. “Voi tutti sapete che per questoo vengono nominate le più disparate persone e questa è un’iniziativa di coloro che hanno presentato la candidatura. In questo caso, dal suddetto scrittore”, ha aggiunto precisando che la nomina non è stata un’iniziativa dele prendendone le ...

Noovyis : (Premi Nobel 2021, il “giallo” di Vladimir Putin candidato a quello per la Pace. Il Cremlino: “Non siamo stati noi.… - BolognaMedicina : Una nuova edizione con eventi in live streaming ed eventi on demand con contribuiti dei premi Nobel delle passate e… - sigma_tao : la divina comemdia insegna blue=azzurro italia com e il cielo come il amre come i premi nobel napule e' M=11 finest… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: In aumento i casi svedesi, Trump accusa di nuovo la Cina, premi Nobel in streaming: l’attualità sulla pandemia. https:/… -