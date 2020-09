Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie AF rimborsati come AA1. Il caso (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo pronunciamento dell’Arbitro Bancario Finanziario sui buoni fruttiferi postali. Questa volta l’organo chiamato in causa su dei titoli di serie AF che secondo Poste Italiane in realtà appartenevano alla serie AA1: un dettaglio non di poco conto sul fronte della liquidazione degli interessi. Cosa ha decretato l’Abf?Segui Termometro Politico su Google News Poste Italiane: il caso dei buoni AA1 L’Arbitro Bancario Finanziario è stato chiamato a dirimere una nuova controversia tra Poste Italiane e sottoscrittori di buoni fruttiferi. Nel caso specifico, il ricorrente ha ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo pronunciamento dell’Arbitro Bancario Finanziario sui. Questa volta l’organo chiamato in causa su dei titoli diAF che secondoin realtà appartenevano allaAA1: un dettaglio non di poco conto sul fronte della liquidazione degli interessi. Cosa ha decretato l’Abf?Segui Termometro Politico su Google News: ildeiAA1 L’Arbitro Bancario Finanziario è stato chiamato a dirimere una nuova controversia trae sottoscrittori di. Nelspecifico, il ricorrente ha ...

verbanonews : New post: Poste Italiane, le pensioni di ottobre in pagamento da domani - CasaleNews : #PosteItaliane: in provincia di #Alessandria le #pensioni di ottobre in pagamento da venerdì 25 settembre… - OrticaWeb : POSTE ITALIANE: A CIVITAVECCHIA LE PENSIONI DI OTTOBRE IN PAGAMENTO DA DOMANI - moliseweb : - AGR_web : Ostia, le pensioni di ottobre in pagamento alle poste da domani 25 settembre Poste Italiane ha comunicato che nel X… -